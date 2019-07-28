28.07.2019 15:51

Медики назвали Харьковщину регионом с наибольшим риском для аллергиков

Пыление полыни и амброзии набирает обороты.



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До первого августа именно пыльца признанных растений-аллергенов будет определять аллергенную обстановку в Харькове и по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

Однако, концентрации пыльцы этих сорняков в разных регионах будут неодинаковыми, вызывая, в общем, умеренный и высокий риск возникновения симптомов на Юге и на Востоке Украины и низкий и умеренный - на Западе, Севере и в Центре.



В низких концентрациях будет наблюдаться пыльца злаков, которые будут усиливать влияние основных аллергенов на чувствительных лиц.