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01.08.2019  17:05   

Число заболевших корью немного выросло

На текущей неделе по области зарегистрировано 15 больных корью: 9 взрослых и 6 детей.


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Среди жителей Харькова завиксировано 11 случаев, в Балаклейском рацоне заболели 3 человека, в Чугуевском – один.

Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемической ситуации, медики обеспокоены низкими показателями охвата населения прививками и напоминают, что в области прививки против кори проводят двумя вакцинами «Приорикс» / Priorix (производитель Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгия) и «М-М-Р II» / M-M-RII (производитель Merck & Co., Inc., США).

С начала года по состоянию на 31 июля на Харьковщине зарегистрировано 4483 больных корью: 3089 взрослых и 1394 детей.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3162 человека, еще у 456 больных была только одна прививка, то есть также отсутствовала иммунная защита.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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