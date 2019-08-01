Число заболевших корью немного выросло

На текущей неделе по области зарегистрировано 15 больных корью: 9 взрослых и 6 детей.
Среди жителей Харькова завиксировано 11 случаев, в Балаклейском рацоне заболели 3 человека, в Чугуевском – один.
Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемической ситуации, медики обеспокоены низкими показателями охвата населения прививками и напоминают, что в области прививки против кори проводят двумя вакцинами «Приорикс» / Priorix (производитель Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгия) и «М-М-Р II» / M-M-RII (производитель Merck & Co., Inc., США).
С начала года по состоянию на 31 июля на Харьковщине зарегистрировано 4483 больных корью: 3089 взрослых и 1394 детей.
Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3162 человека, еще у 456 больных была только одна прививка, то есть также отсутствовала иммунная защита.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: