02.08.2019 08:43

Пляж, на котором нашли холерный вибрион, снова открыт для купания: вывод специалистов

Доступ к пляжу открыт с 1 августа.



// Facebook/sergey.fedchenko

Специалисты Изюмского филиала Харьковского областного лабораторного центра во время планового обследования Краснооскольское водохранилища в Боровском районе взяли пробы воды, которые показали наличие в нем холерного вибриона Q1.

О ситуации рассказал первый заместитель председателя Боровской райгосадминистрации Сергей Федченко.



По его словам, при получении информации об обнаружении данного возбудителя и его опасности, руководство района выполнило все пункты согласно инструкции по организации и проведению противохолерных мероприятий, клинике и лабораторной диагностике холеры.

При повторном анализе вяіяснилось, что найденный вирус оказался авирулентным, то есть утратившим свою способность вызывать заболевание.



Как сказал Сергей Федченко, доступ к пляжу открыт с 1 августа.



