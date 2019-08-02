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02.08.2019  08:43   

Пляж, на котором нашли холерный вибрион, снова открыт для купания: вывод специалистов

Доступ к пляжу открыт с 1 августа.


// Facebook/sergey.fedchenko

Специалисты Изюмского филиала Харьковского областного лабораторного центра во время планового обследования Краснооскольское водохранилища в Боровском районе взяли пробы воды, которые показали наличие в нем холерного вибриона Q1.

О ситуации рассказал первый заместитель председателя Боровской райгосадминистрации Сергей Федченко.

По его словам, при получении информации об обнаружении данного возбудителя и его опасности, руководство района выполнило все пункты согласно инструкции по организации и проведению противохолерных мероприятий, клинике и лабораторной диагностике холеры.

При повторном анализе вяіяснилось, что найденный вирус оказался авирулентным, то есть утратившим свою способность вызывать заболевание.

Как сказал Сергей Федченко, доступ к пляжу открыт с 1 августа.


 

Тэги:  пляж, холера, харьков
 
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