Пляж, на котором нашли холерный вибрион, снова открыт для купания: вывод специалистов

Доступ к пляжу открыт с 1 августа.
Специалисты Изюмского филиала Харьковского областного лабораторного центра во время планового обследования Краснооскольское водохранилища в Боровском районе взяли пробы воды, которые показали наличие в нем холерного вибриона Q1.
О ситуации рассказал первый заместитель председателя Боровской райгосадминистрации Сергей Федченко.
По его словам, при получении информации об обнаружении данного возбудителя и его опасности, руководство района выполнило все пункты согласно инструкции по организации и проведению противохолерных мероприятий, клинике и лабораторной диагностике холеры.
При повторном анализе вяіяснилось, что найденный вирус оказался авирулентным, то есть утратившим свою способность вызывать заболевание.
Как сказал Сергей Федченко, доступ к пляжу открыт с 1 августа.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
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