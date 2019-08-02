02.08.2019 10:11

Ребенок нескольких месяцев от роду попал в реанимацию с отравлением нитратами

Младенец отравился колодезной водой в частном дворе Валковского района.



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В реанимационное отделение Областной детской больницы №1 с диагнозом «Отравление нитратами» 30 июля поступил ребенок 2019 рождения, проживающий с родителями в Валковском районе.

Медиуи сообщили о случившемся в Госпродпотребслужбу, специалисты которой организовали мероприятия по проведению расследования случая отравления ребенка. По результатам расследования было установлено, что ребенок находится на искусственном вскармливании и его заболевание вероятно связано с использованием воды для приготовления детских молочных смесей с превышением содержания нитратов.



Также установлено, что на территории домовладения, где проживает ребенок с родителями, оборудован индивидуальный шахтный колодец. В мае 2018 года Валковским подразделением ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» проводились мониторинговые исследования воды из указанного шахтного колодца. По результатам проведенных исследований было выявлено в отобранных пробах воды превышение содержания нитратов в 3,7 раза.



В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, средней тяжести, проводится дезинтоксикационная терапия. С родителями ребенка проведена беседа об опасности употребления воды сомнительного качества, особенно для детей.