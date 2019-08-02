02.08.2019 11:40

Каждый харьковчанин с острым инфарктом миокарда в критической ситуации получит стент бесплатно и быстрее чем в Европе (ФОТО)

В Первой столице количество манипуляций в 2018 году составило 453 на 1 млн населения, что на треть выше, чем в Европе.



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Среднее количество стентирований в Украине на 1 млн населения увеличивается и в некоторых областях превышает аналогичный средний показатель в европейских странах. В Украине в 2014 году такой показатель в среднем составлял 100 вмешательств, в 2016 - 204 вмешательство, а в 2018 уже составляет 286 вмешательств на 1 млн населения.

В Харькове количество манипуляций в 2018 году составляет 453 на 1 млн населения, а в Киевской области и Киеве - 406. В странах Европы в среднем осуществляют 373 манипуляции на 1 млн населения.

Министерство здравоохранения Украины в рамках совместного проекта МЗ Украины и Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей" начало информационную кампанию о своевременном бесплатное лечение инфаркта.

Цель кампании - способствовать повышению осведомленности людей, какую помощь гарантируется государством и как получить ее. Эта кампания подкрепляется рекламой в общественном транспорте в Харькове и 14 городах по всей Украине, видеореклама в интернете и работой с региональными СМИ.

Во время информационной кампании рассказывается, как распознать инфаркт, почему медицинская помощь является бесплатной в критических состояниях и где в регионах можно получить высококачественную помощь.

Так 26.07.2019 года заместитель директора КУОЗ Салдан М. с рабочим визитом посетила 4 отделения ЭМП, где прочитала лекцию: «Организация помощи больным с ишемическим инсультом на догоспитальном этапе»

Как распознать инфаркт: симптомы

Инфаркт происходит, когда поставки крови к сердцу в определенном участке критическим или прекращается. Участок сердца, не получает кислород, постепенно умирает. Причина этому - прежде всего, сужение коронарных сосудов из-за атеросклероза или тромб. От того, насколько быстро восстановится врачи откроют заблокированную сосуд и восстановят кровообращение, зависит жизнь человека.

Симптомы инфаркта:

очень сильный жгучий, сжимающая боль за грудиной, не исчезает более 15 минут после приема лекарств;

боль между лопатками;

ощущение боли в левой руке, шее и нижней челюсти;

одышка, потливость;

тошнота, рвота

головокружение, слабость.

В этих случаях необходимо немедленно вызвать экстренную помощь - звонить 103. Медлить не стоит, ведь при инфаркте каждый час может стоить жизни.

Как и где получают помощь пациенты с инфарктом

Согласно европейским протоколов лечения, стентирование (замена поврежденного сосуда) должны проводить в первые 2:00 контакта пациента с медицинским персоналом (максимум 12:00 от начала симптомов). За это время инфаркт не успевает нанести большой вред миокарда (сердечной мышцы). Со временем жаль становится все больше, а если вообще не открыть сосуд, то 20% пациентов умирают, а половина из тех, кто выживает, получают инвалидность.

Чтобы харьковчане могли получить высококачественную помощь как можно быстрее, МОЗ Украины вместе с Правительством продолжает развитие региональной сети реперфузионных центров. Реперфузионный центр - это отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводят коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда. Другими словами, это больница, где есть аппаратура для проведения эхокардиографии, отделение кардиологии и интенсивной терапии с соответствующим оснащением, лаборатория для определения специфических кардиологических тестов крови и специалисты, имеющие надлежащий опыт - интервенционные кардиологи.

Сейчас во всеукраинской сети уже 41 кардиоцентр, они есть в каждой области Украины. Эти центры работают круглосуточно и без выходных (в режиме 24/7/365).

Когда пациента привозят в кардиоцентр, интервенционные кардиологи проводят стентирование - процедуру механического устранения препятствия (тромба и атеросклеротической бляшки) в сосуде с помощью каркаса (стента), целью которой является восстановление кровоснабжения сердца.

Коронарный стент - это металлический каркас трубчатый формы, который поддерживает просвет артерии заданной формы и размера. Через небольшой прокол, который обычно делается на ноге или руке больного, стент через сосуды вводят в закупоренную тромбом или бляшкой коронарную артерию. В нужном участке стент расширяется и остается в сосуде, сохраняя просвет достаточным для нормального кровообращения.

После своевременной и эффективной реперфузионной процедуры пациент быстро и эффективно восстанавливается, и в зависимости от тяжести состояния, может быть выписан через несколько дней и продолжить реабилитацию в амбулаторных условиях.

Почему помощь при остром инфаркте миокарда является бесплатной

Помощь для пациентов с инфарктом в критическом состоянии - полностью бесплатная. С 2018 года впервые за всю историю независимой Украины государство обеспечило потребность в стент-системах для экстренной помощи больным с элевацией сегмента ST (тех пациентов с инфарктом миокарда, кто нуждается в немедленной помощи) на 100%. То есть каждый харьковчанин с острым инфарктом миокарда в критической ситуации получит стент бесплатно.

За средства госбюджета МЗ Украины через международные организации закупило 23,5 тысячи качественных стент-систем американского и европейского производства. Напомним, что в среднем в год в Украине случаются около 40 000 инфарктов, 20 000 из которых требуют экстренного лечения.

Ранее закуплены изделия медицинского назначения распределялись между областями в соответствии с количеством жителей, из-за чего значительное количество стентов распределялась или туда, где ангиография технически не могла выполняться, или в столичный институт.

Теперь стенты распределяются по всем регионам Украины по новому принципу - их получают учреждения здравоохранения, которые проводят экстренные процедуры стентирования у пациентов с острым инфарктом миокарда, и которые отвечают критериям, прописанным в Постановлении КМУ от 21 февраля 2017 года. Количество стентов, закупленных за государственные средства, местными департаментами здравоохранения распределяются в соответствии с среднегодовых потребностей каждого реперфузионного центра.