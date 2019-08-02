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02.08.2019  14:34   

Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Специалисты обнародовали показатели радиационного фона в Первой столице.


// Znaj.ua

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 2 августа уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11-0,16 мкЗв/ч.

В оперативной сводке на сутки указано, что радиационный фон 2 августа составляет 12 мкр/ч (0,12 мкЗв/ч).

Данные результаты не превышают значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч), отметили в Центре.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
 
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