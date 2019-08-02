Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Специалисты обнародовали показатели радиационного фона в Первой столице.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 2 августа уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11-0,16 мкЗв/ч.
В оперативной сводке на сутки указано, что радиационный фон 2 августа составляет 12 мкр/ч (0,12 мкЗв/ч).
Данные результаты не превышают значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч), отметили в Центре.
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давл.:
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