О состоянии здоровья водителя упавшего с моста грузовика рассказали в горсовете

Медики выводят пострадавшего из травматического шока.
Напомним, утром 5 августа с моста на окружной дороге упал КрАЗ, груженный песком. 35-летнего водиетля автомобиля в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
По состоянию на утро 6 августа водитель находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Врачи выводят его из травматического шока,. Негативная димамика не отслеживается, сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Соцкий.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
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