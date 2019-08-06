06.08.2019 10:20

О состоянии здоровья водителя упавшего с моста грузовика рассказали в горсовете

Медики выводят пострадавшего из травматического шока.



// Нацполиция

Напомним, утром 5 августа с моста на окружной дороге упал КрАЗ, груженный песком. 35-летнего водиетля автомобиля в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

По состоянию на утро 6 августа водитель находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Врачи выводят его из травматического шока,. Негативная димамика не отслеживается, сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Соцкий.