07.08.2019 08:29

Отравление младенца: содержание нитратов в частном колодце превысило норму в семь раз

Год назад специалисты предупреждали семью о высоком содержании нитратов в воде колодца.



// Facebook

Напомним, 30 июля ребенок, родившийся в июне 2019 года, в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Областной детской больницы № 1. В настоящее время после проведенного лечения ребенок выписан из больницы в удовлетворительно состоянии.

Малютка проживает с родителями в поселке Александровка Валковского района Харьковской области,



Специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено расследование случая отравления ребенка нитратами. Установлено, что, вероятно, родители ребенка для приготовления молочных смесей использовали воду из собственного индивидуального колодца. Пробы воды из колодца были исследованы в лаборатории Валковского районного лабораторного отделения Центра еще в мае 2018 года при рождении в этой семье старшего ребенка. Концентрация нитратов в воде составляла 185 мг/дм3 при нормативном значении не болей 50 мг/дм3. По результатам повторного исследования воды из колодца, проведенного по факту отравления, установлено, что в настоящее время содержание нитратов превосходит гигиенический норматив в 7 раз.

Как отметили специалисты лабцентра, это уже второй в текущем году случай острого отравления ребенка нитратами в Харьковской области.