07.08.2019 15:45

Харьковский лабцентр обновил информацию о проверке пригодности водоемов вблизи мест отдыха

На официальной странице медиков опубликован отчет "О результатах мониторинга воды в рекреационных зонах Харьковской области на наличие возбудителей особо опасных инфекций".



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Во многих водоемах Харьковской области имеются благоприятные условия для хранения и размножения в летний период лептоспир, которые вызывают у людей тяжелое заболевание - лептоспироз. Также водный путь передачи инфекции может реализовываться для таких заболеваний как холера, туляремия и др.

Согласно плану мониторинговых исследований объектов окружающей среды, лечебно-профилактических учреждений, общеобразовательных и детских учебных заведений, учреждений социального обеспечения Харьковской области на 2019, исследуется вода открытых водоемов на наличие возбудителя лептоспироза и туляремии.

С целью недопущения эпидемических осложнений по холере специалистами лабораторного центра с 1 июня по 30 сентября проводится мониторинг распространения холерного вибриона в воде открытых водоемов. Определены 43 стационарные точки в местах в рекреационных зонах и забора питьевой воды. В текущем году уже исследовано 228 проб воды на наличие возбудителя холеры, в июле с точки в с. Боровая специалистами лаборатории особо опасных инфекций ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» выделена культура холерного вибриона О1. Культура определена как авирулентным, подобные микроорганизмы по биологическим свойствам относятся к экологическому варианта, периодически выделяются из воды пресных водоемов области и не способны вызвать эпидемические осложнения.

Возбудители других особо опасных инфекций при исследовании 27 проб воды из рекреационных зон Харьковской области в текущем году не выделялись.