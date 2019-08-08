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08.08.2019  17:02   

Медики рассказали о ситуации с корью в Харькове

По сравнению с предыдущей неделей число заболевших уменьшилось в два раза.


// Facebook

За 32-ю неделю текущего года на Харьковщине зарегистрировано 7 больных, все взрослые. Пятеро заболевших харьковчане, двое – жители Змиевского района.

Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемической ситуации, медици называют уровень заболеваемости высоким.

Из-за низкого охвата прививками населения сохраняется угроза распространения кори с началом нового учебного года.

Всего с начала года зарегистрировано 4490 больных корью: 3096 взрослых и 1394 ребенка. Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% – 3169 человек. Анализ заболеваемости привитых показал, что 456 больных (34,5%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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