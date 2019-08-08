Медики рассказали о ситуации с корью в Харькове

По сравнению с предыдущей неделей число заболевших уменьшилось в два раза.
За 32-ю неделю текущего года на Харьковщине зарегистрировано 7 больных, все взрослые. Пятеро заболевших харьковчане, двое – жители Змиевского района.
Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемической ситуации, медици называют уровень заболеваемости высоким.
Из-за низкого охвата прививками населения сохраняется угроза распространения кори с началом нового учебного года.
Всего с начала года зарегистрировано 4490 больных корью: 3096 взрослых и 1394 ребенка. Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% – 3169 человек. Анализ заболеваемости привитых показал, что 456 больных (34,5%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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