08.08.2019 17:31

Чем дышит Харьков: исследования и цифры

В атмосферном воздухе Харькова превышены содержание неорганической пыли, фенола, формальдегида, оксидов серы, азота, углерода.



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В первом полугодии в городе и области отобрано и исследовано 16118 проб атмосферного воздуха, из них с превышением предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) – 493 пробы (3,1%).



Наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК зарегистрирован в городах Купянск, Лозовая, Изюм, Первомайский, Чугуев и Харьков.



В городе Харькове исследовано 5770 проб атмосферного воздуха. Превышение ПДК выявлено в 214 пробах (3,7%).



В пробах атмосферного воздуха отмечены следующие превышения уровня содержания загрязняющих веществ: пыль неорганическая - до 1,8 ПДК, ангидрид сернистый - до 2,0 ПДК, азота диоксид - до 1,5 ПДК, углерода оксид - до 1,7 ПДК, формальдегид - до 1 4 ПДК, фенол - до 1,1 ПДК.



На границе санитарно-защитных зон исследовано 11562 пробы, из них 28 проб (0,2%) - с превышением ПДК загрязняющих веществ (ангидрид сернистый, углерода оксид, формальдегид, фенол).

В местах отдыха населения исследовано 508 проб, превышение ПДК по содержанию пыли установлен в 4 пробах (0,8%).

Наибольший удельный вес проб с превышением ПДК по-прежнему наблюдается в местах проживания населения в зоне влияния автотранспортных магистралей: с 4048 исследованных проб превышение ПДК (пыль неорганическая, ангидрид сернистый, азота диоксид, углерода оксид, формальдегид) обнаружено в 461 пробе (11,4%).