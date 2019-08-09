Главная Новости Медицина Мужчину без сознания после приступа сняли с недостроя спасатели (ФОТО)
09.08.2019  16:09   

Мужчину без сознания после приступа сняли с недостроя спасатели (ФОТО)

Утром 9 июля в области медики оказывали помощь практически в экстремальных условиях.


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В 8:13 в службу «103» поступил вызов в Харьковский район к мужчине без сознания, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Прибывшая на выбов бригада экстренной медпомощи обнаружила мужчину 42 лет на втором этаже недостроенного дома в состоянии после серии эпилептических припадков.

Чтобы гарантированно и максимально осторожно снять пострадавшего, как всегда, обратились к сотрудникам ГСЧС.

Спасатели доставили мужчину к карете скорой, где ему была оказана помощь, а вспоследствии госпитализация в областную клиническую больницу Харькова.

Тэги:  скорая, госпитализация, гсчс, харьков
 
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