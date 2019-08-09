Мужчину без сознания после приступа сняли с недостроя спасатели (ФОТО)

Утром 9 июля в области медики оказывали помощь практически в экстремальных условиях.
В 8:13 в службу «103» поступил вызов в Харьковский район к мужчине без сознания, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Прибывшая на выбов бригада экстренной медпомощи обнаружила мужчину 42 лет на втором этаже недостроенного дома в состоянии после серии эпилептических припадков.
Чтобы гарантированно и максимально осторожно снять пострадавшего, как всегда, обратились к сотрудникам ГСЧС.
Спасатели доставили мужчину к карете скорой, где ему была оказана помощь, а вспоследствии госпитализация в областную клиническую больницу Харькова.
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Синоптики обещают пусть и облачные, но практически «сухие» выходные. Температура воздуха тоже будет приятной.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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