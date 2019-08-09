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09.08.2019  17:31   

На Основе – карантин из-за бешенства кота

Бешенство выявлено у домашнего кота, проживавшего по ул. Западной в Основянском районе.


//101kote.ru

По информации Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете, животное заболело в конце июля. Владельцы обратились за медицинской помощью в ветклинику, однако спустя неделю кот умер. 

Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство». Кот не был привит. Во время лечения дома кот укусил хозяйку, после чего женщина обратилась за помощью в больницу №17. Также с больным котом контактировал муж потерпевшей.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 8 августа установлен карантин в части Основянского района, ограниченной пр. Гагарина, Мерефянским шоссе, ул. Южнопроектной, ул. Эстакадной и железнодорожны полотном. Проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бешенство, карантин, кот, харьков
 
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