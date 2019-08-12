Главная Новости Медицина В реке Уды – мор рыбы (ФОТО)
12.08.2019  15:32   

В реке Уды – мор рыбы (ФОТО)

5 августа на реке Уды возле Птичьего рынка в Новобаварском районе Харькова выявлен факт мора рыбы.


//khr.darg.gov.ua

Наличие большого количества погибшей рыбы и раков зафиусировали представители Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

На месте происшествия выявлено: плотва – 507 экз., красноперка – 603 экз., серебряный карась – 107 экз., щука – 22 экз., окунь – 303 экз., уклия – 583 экз погиьшей рыбы и 7 раков.

На месте происшествия обнаружили и небольшое количесво живой рыбы, которая держалась у поверхности воды и хватала ртом кислород. Уровень воды в реке в пределах нормы, сама вода зеленовато-белого цвета без характерного запаха. По словам свидетелей происшествия на поверхности воды были пятна маслянистого цвета.

Через два дня, 8 августа, на горячую линию Управления сообщили о гибели водных биоресурсов на пруду возле с. Чкаловское Чугуевского района Харьковской области.

Инспекторы Управления также зафиксировали погибшую рыбу в количестве: толстолобик – 1012 экз., белый амур – 305 экз., карп – 23 экз., уклия – 56 экз., окунь – 50 экз., карась – 2 экз.

Уровень воды в пруду снижен, наблюдается цветение воды сине-зелеными водорослями. Сама вода светло-зеленого цвета с характерным запахом.

Для выявления причин мора рыбы необходимы дополнительные обследования соответствующими службами и проведение лабораторных исследований.

В обоих случаях Управление проинформировало управления области – Госпродпотребслужбу, экологическую инспекцию, Региональный офис водных ресурсов,  Департаменты агропромышленного развития и гражданской защиты ХОГА – для принятия мер реагирования.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, мор, уды, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.08 Криминал и происшествия Рыбак, ловивший запрещенной сетью во время нереста, отсидит полтора года в тюрьме и заплатит огромный штраф 09.08 Криминал и происшествия За богатый улов рыбак-нарушитель дорого заплатит (ФОТО) 08.08 Криминал и происшествия Недоброе утро для браконьера с сетями (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове погоня за нарушителем закончилась тройным ДТП. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 