В реке Уды – мор рыбы (ФОТО)

5 августа на реке Уды возле Птичьего рынка в Новобаварском районе Харькова выявлен факт мора рыбы.
Наличие большого количества погибшей рыбы и раков зафиусировали представители Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
На месте происшествия выявлено: плотва – 507 экз., красноперка – 603 экз., серебряный карась – 107 экз., щука – 22 экз., окунь – 303 экз., уклия – 583 экз погиьшей рыбы и 7 раков.
На месте происшествия обнаружили и небольшое количесво живой рыбы, которая держалась у поверхности воды и хватала ртом кислород. Уровень воды в реке в пределах нормы, сама вода зеленовато-белого цвета без характерного запаха. По словам свидетелей происшествия на поверхности воды были пятна маслянистого цвета.
Через два дня, 8 августа, на горячую линию Управления сообщили о гибели водных биоресурсов на пруду возле с. Чкаловское Чугуевского района Харьковской области.
Инспекторы Управления также зафиксировали погибшую рыбу в количестве: толстолобик – 1012 экз., белый амур – 305 экз., карп – 23 экз., уклия – 56 экз., окунь – 50 экз., карась – 2 экз.
Уровень воды в пруду снижен, наблюдается цветение воды сине-зелеными водорослями. Сама вода светло-зеленого цвета с характерным запахом.
Для выявления причин мора рыбы необходимы дополнительные обследования соответствующими службами и проведение лабораторных исследований.
В обоих случаях Управление проинформировало управления области – Госпродпотребслужбу, экологическую инспекцию, Региональный офис водных ресурсов, Департаменты агропромышленного развития и гражданской защиты ХОГА – для принятия мер реагирования.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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