12.08.2019 15:32

В реке Уды – мор рыбы (ФОТО)

5 августа на реке Уды возле Птичьего рынка в Новобаварском районе Харькова выявлен факт мора рыбы.



//khr.darg.gov.ua

Наличие большого количества погибшей рыбы и раков зафиусировали представители Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

На месте происшествия выявлено: плотва – 507 экз., красноперка – 603 экз., серебряный карась – 107 экз., щука – 22 экз., окунь – 303 экз., уклия – 583 экз погиьшей рыбы и 7 раков.



На месте происшествия обнаружили и небольшое количесво живой рыбы, которая держалась у поверхности воды и хватала ртом кислород. Уровень воды в реке в пределах нормы, сама вода зеленовато-белого цвета без характерного запаха. По словам свидетелей происшествия на поверхности воды были пятна маслянистого цвета.



Через два дня, 8 августа, на горячую линию Управления сообщили о гибели водных биоресурсов на пруду возле с. Чкаловское Чугуевского района Харьковской области.



Инспекторы Управления также зафиксировали погибшую рыбу в количестве: толстолобик – 1012 экз., белый амур – 305 экз., карп – 23 экз., уклия – 56 экз., окунь – 50 экз., карась – 2 экз.



Уровень воды в пруду снижен, наблюдается цветение воды сине-зелеными водорослями. Сама вода светло-зеленого цвета с характерным запахом.

Для выявления причин мора рыбы необходимы дополнительные обследования соответствующими службами и проведение лабораторных исследований.



В обоих случаях Управление проинформировало управления области – Госпродпотребслужбу, экологическую инспекцию, Региональный офис водных ресурсов, Департаменты агропромышленного развития и гражданской защиты ХОГА – для принятия мер реагирования.