12.08.2019 17:30

Карантин из-за бешенства котенка введен на окраине Харькова

Бездомный котенок, болеющий бешенством, укусил жительницу МЖК Интернациооналист в Киевском районе Харькова.



//kot-pes.com

Инцидент произошел 7 августа на ул. Кричевского, 39. Женщина обнаружила больного котенка у подъезда дома и забрала животное к себе, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Позже котенок укусил спасительницу, а на следующий день умер. Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство».

С 10 августа потерпевшая находится на лечении в Харьковской городской клинической больнице №17.



Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 12 августа установлен карантин в части Киевского района, ограниченной ул. Современной, ул. Горской, ул. Леся Сердюка, пер. Дивногорским.



Проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства: сотрудники ветеринарной медицины обходят квартиры и дворы для выявления больных животных и вакцинации здоровых.