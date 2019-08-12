Карантин из-за бешенства котенка введен на окраине Харькова

Бездомный котенок, болеющий бешенством, укусил жительницу МЖК Интернациооналист в Киевском районе Харькова.
Инцидент произошел 7 августа на ул. Кричевского, 39. Женщина обнаружила больного котенка у подъезда дома и забрала животное к себе, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Позже котенок укусил спасительницу, а на следующий день умер. Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство».
С 10 августа потерпевшая находится на лечении в Харьковской городской клинической больнице №17.
Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 12 августа установлен карантин в части Киевского района, ограниченной ул. Современной, ул. Горской, ул. Леся Сердюка, пер. Дивногорским.
Проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства: сотрудники ветеринарной медицины обходят квартиры и дворы для выявления больных животных и вакцинации здоровых.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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