Пляжи Харьковщины, на которых не рекомендуется купаться: карта

Медиуи обновили карту не рекомендованных для купания мест в Харьковской области.
По результатам повторных лабораторных исследований воды в реке Берестовая в пределах территории пляжа г.. Красноград установлено, что в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено 92 000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим рекомендуем купание на этом пляже.
В то же время результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных на городском пляже г.. Змиев и пляжи Змиевского загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Белое озеро», соответствуют нормативным требованиям.
Всего же по состоянию на 12 августа, «грязными» оказались три пляжа в области:
– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – содержание лактозоположительных кишечных палочек 70000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены РНК энтеровирусов;
– общественный пляж Лозовской ОТГ, Бритайское водохранилище, с. Михайловка – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А;
– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 92 000 при норме не более 5000 на литр.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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