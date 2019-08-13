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13.08.2019  09:16   

Пляжи Харьковщины, на которых не рекомендуется купаться: карта

Медиуи обновили карту не рекомендованных для купания мест в Харьковской области.


//fakty.com.ua

По результатам повторных лабораторных исследований воды в реке Берестовая в пределах территории пляжа г.. Красноград установлено, что в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено 92 000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим рекомендуем купание на этом пляже.

В то же время результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных на городском пляже г.. Змиев и пляжи Змиевского загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Белое озеро», соответствуют нормативным требованиям.

Всего же по состоянию на 12 августа, «грязными» оказались три пляжа в области:

– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – содержание лактозоположительных кишечных палочек 70000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены РНК энтеровирусов;

– общественный пляж Лозовской ОТГ, Бритайское водохранилище, с. Михайловка – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А;

– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 92 000 при норме не более 5000 на литр.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
 
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