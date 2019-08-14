14.08.2019 18:01

Эксперты проверили цены на доступные лекарства в аптеках

Главное управление Госпродпотребслужбы провело очередной мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».



//24tv.ua

В июле 2019 года обработана информация от 320 аптечных учреждений, проанализировано более 52 500 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования. Во время тщательного анализа информации нарушения государственной дисциплины цен не установлено.



Двое субъектов хозяйствования, которые допустили нарушение государственной дисциплины цен в июле 2019-го и получили письма с требованиями осуществлять реализацию лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, сообщили письменно Главное управление об устранении выявленных нарушений.

Кроме этого, одному из указанных выше субъектов хозяйствования Национальная служба здоровья Украины, которая администрирует правительственную программу реимбурсации лекарственных средств «Доступные лекарства» с 1 апреля 2019 года, уменьшила возмещения из государственного бюджета на сумму 14080,04 грн.