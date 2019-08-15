15.08.2019 11:17

В Северском Донце обнаружили гепатит А: санврачи обновили карту грязных пляжей

На карте области появились еще три места, где не рекомендуется купание.



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По результатам лабораторных исследований в воде Лозовеньковского водохранилища (пляжи «Баден-Баден» и «Вектор-Премиум ХХ») обнаружены антигены ротавирусов.

Антиген вируса гепатита А обнаружен в пробах воды поверхностных водоемов, отобранных на городском пляже г. Змиев и в месте неорганизованного отдыха населения на р. Северский Донец в г. Изюме (пляж «Спартак»).



В то же время результаты повторных вирусологических исследований проб воды Бритайского водохранилища в пределах акватории общественного пляжа Лозовской ОТГ отвечают нормативным требованиям.

Всего же по состоянию на 15 августа, «грязными» оказались пять пляжей в области:

– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – содержание лактозоположительных кишечных палочек 70000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены РНК энтеровирусов;



– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 92 000 при норме не более 5000 на литр;

– пляж «Баден-Баден», пгт Малая Даниловка, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Вектор-Премиум ХХ», с. Черкасская Лозовая, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Змиев жилье», р. Северский Донец – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А.

С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения не рекомендуется купаться в указанных выше местах обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний и в других зонах рекреации на водных объектах, отраженных на интерактивной карте.