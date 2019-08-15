15.08.2019 16:03

Время вакцинировать домашних питомцев от бешенства: харьковчан призывают быть сознательными

Чтобы случайно не заразиться бешенством, жителей города просят ежегодно делать профилактические прививки домашним животным.



// city.kharkov.ua

С начала этого года в Харькове зафиксировано уже четыре случая заболевания бешенством среди животных, два из них - в августе. При этом за весь 2018 год случилось всего четыре подобных инцидента, сообщила начальник отдела Департамента жилищного хозяйства Виктория Богатырь.

По ее словам, наиболее подвержены заболеванию кошки, в том числе и домашние.



«Владельцы кошек почему-то считают необязательным вакцинировать своих животных, но как раз они наиболее уязвимы в этом плане. Как правило, эти животные свободно гуляют, а источником их заражения могут стать летучие мыши, которые являются стопроцентными носителями вируса бешенства. То есть, если непривитая кошка контактирует с летучей мышью, она точно заразится», - отметила Виктория Богатырь.



По этой причине не стоит также подбирать бездомных животных. Так, в одном из последних случаев жительницу Киевского района укусил больной котенок, которого она нашла на улице.

В департаменте отмечают, что бесплатно привить от бешенства домашнего питомца можно в государственных ветеринарных клиниках (необходимо лишь оплатить незначительную сумму за оформление справки). Также ежегодно в городе проводится плановая вакцинация животных для жителей частного сектора и многоэтажных домов. При этом Виктория Богатырь подчеркнула, что действие вакцины длится только год, после чего прививку необходимо повторить.



Напомним, с 8 августа установлен карантин в части Основянского района, а с 12 августа – в части Киевского, где были выявлены больные животные. Там проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства. Согласно нормам, ограничения длятся 60 дней.