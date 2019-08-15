Главная Новости Медицина Корь сразила очередной десяток харьковчан
15.08.2019  17:02   

Корь сразила очередной десяток харьковчан

За текущую неделю на Харьковщине зарегистрировано 11 больных корью, из них двое детей.


//labcenter.kh.ua

В Харькове заболели 9 человек, в Змиевском и Краснокутском районах – по одному.

С начала года по состоянию на 14 августа зарегистрирован 4501 больной: 3105 взрослых и 1396 детей. Более 70% заболевших были непривиты от кори, еще у 10% имелась только одна прививка.

Медики напоминают, что корь - опасное вирусное заболевание, которое является одной из самых распространенных причин детской смертности в мире. Основным средством профилактики кори является вакцинация, которая и обеспечивает защиту от болезни. Учреждения здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори, что дает возможность беспрепятственного проведения прививок и дальнейшего предотвращения заболевания.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Медицина Медики рассказали о ситуации с корью в Харькове 01.08 Медицина Число заболевших корью немного выросло 25.07 Медицина Семь харьковчан пополнили ряды больных корью
 
 

Видео

Проїзд вільний — активісти знесли шлагбаум, який був встановлений на в’їзді на пляж Безлюдівського водосховища. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 