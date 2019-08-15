15.08.2019 17:02

Корь сразила очередной десяток харьковчан

За текущую неделю на Харьковщине зарегистрировано 11 больных корью, из них двое детей.



//labcenter.kh.ua

В Харькове заболели 9 человек, в Змиевском и Краснокутском районах – по одному.



С начала года по состоянию на 14 августа зарегистрирован 4501 больной: 3105 взрослых и 1396 детей. Более 70% заболевших были непривиты от кори, еще у 10% имелась только одна прививка.



Медики напоминают, что корь - опасное вирусное заболевание, которое является одной из самых распространенных причин детской смертности в мире. Основным средством профилактики кори является вакцинация, которая и обеспечивает защиту от болезни. Учреждения здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори, что дает возможность беспрепятственного проведения прививок и дальнейшего предотвращения заболевания.