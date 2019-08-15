Корь сразила очередной десяток харьковчан

За текущую неделю на Харьковщине зарегистрировано 11 больных корью, из них двое детей.
В Харькове заболели 9 человек, в Змиевском и Краснокутском районах – по одному.
С начала года по состоянию на 14 августа зарегистрирован 4501 больной: 3105 взрослых и 1396 детей. Более 70% заболевших были непривиты от кори, еще у 10% имелась только одна прививка.
Медики напоминают, что корь - опасное вирусное заболевание, которое является одной из самых распространенных причин детской смертности в мире. Основным средством профилактики кори является вакцинация, которая и обеспечивает защиту от болезни. Учреждения здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори, что дает возможность беспрепятственного проведения прививок и дальнейшего предотвращения заболевания.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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