15-16 августа на реке Уды вблизи «Птичьего рынка» в Новобаварском районе обнаружен повторный факт гибели рыбы.
Рыбоохранный патруль афиксировал большое количество погибшей рыбы, которую невозможно подсчитать в количественном выражении. Среди погибшей рыбі предобалает плотва от 1 до 10-13 см. Также погибли щука, карась серебристый, красноперка и уклия.
Рыба погибла в стоячей воде. На расстоянии около 50 метров от пешеходного моста вода из молочно-белого цвета резким контрастом переходит в зеленый, более естественный цвет. Река на места гибели с обеих сторон очень поросла водной растительности (камыш, рогоз и ряска), вода имеет характерный запах гнили.
Также в водоеме наблюдаются живые экземпляры водных биоресурсов, которые держатся у поверхности воды и хватают ртом кислород. Из объяснений свидетелей происшествия известно, что вода через плотину не проходит уже около 3 недель.
Управлением рыбного хозяйства, с целью снижения социальной напряженности среди населения и распространения возможных инфекций, кроме других соответствующих организаций, проинформирована Харьковская районная администрация с просьбой, в пределах компетенции, принять соответствующие меры реагирования.
Причиной гибели рыбы, при таких условиях, стала элементарная нехватка растворенного в воде кислорода, но несмотря на предварительные выводы, Управление ожидает результатов лабораторных исследований.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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