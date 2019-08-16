16.08.2019 11:50

В харьковской реке – повторный мор рыбы (ФОТО)

15-16 августа на реке Уды вблизи «Птичьего рынка» в Новобаварском районе обнаружен повторный факт гибели рыбы.



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Рыбоохранный патруль афиксировал большое количество погибшей рыбы, которую невозможно подсчитать в количественном выражении. Среди погибшей рыбі предобалает плотва от 1 до 10-13 см. Также погибли щука, карась серебристый, красноперка и уклия.



Рыба погибла в стоячей воде. На расстоянии около 50 метров от пешеходного моста вода из молочно-белого цвета резким контрастом переходит в зеленый, более естественный цвет. Река на места гибели с обеих сторон очень поросла водной растительности (камыш, рогоз и ряска), вода имеет характерный запах гнили.



Также в водоеме наблюдаются живые экземпляры водных биоресурсов, которые держатся у поверхности воды и хватают ртом кислород. Из объяснений свидетелей происшествия известно, что вода через плотину не проходит уже около 3 недель.



Управлением рыбного хозяйства, с целью снижения социальной напряженности среди населения и распространения возможных инфекций, кроме других соответствующих организаций, проинформирована Харьковская районная администрация с просьбой, в пределах компетенции, принять соответствующие меры реагирования.



Причиной гибели рыбы, при таких условиях, стала элементарная нехватка растворенного в воде кислорода, но несмотря на предварительные выводы, Управление ожидает результатов лабораторных исследований.