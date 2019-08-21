Главная Новости Медицина Сессия горсовета: Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с инсулином на Харьковщине
21.08.2019  12:02   

Сессия горсовета: Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с инсулином на Харьковщине

Перед началом сессии под стенами горсовета проводили пикет инсулинозависимые харьковчане.


://city.kharkov.ua

Участники пикета отмечали, что в Харькове уже четвертый год ИНСУ проблема с обеспечением инсулина и требовали от городских властей обеспечить финансирование программы расходов на приобретение инсулина для больных сахарным диабетом.

На заседании сессии депутат Иван Ракич поднял вопрос об инсулине и зачитал письмо-обращение пациентов.

Депутат просит горсовет обратиться по этому поводу к и.о. замминистра охраны здоровья Уляне Супрун.

Отметив, что депутату этот вопрос нужно было поднимать раньше, когда голосовали за изменения в бюджете, Геннадий Кернес сказал, что инсулином больных диабетом на 100% должно обеспечивать министерство, и добавил:

«Потому что мы не можем делать то, что обязалось взять на себя министерство», - подытожил мэр.

Источник:   ХГС
 Тэги:  горсовет, харьков, сессия, инсулин, обеспечение
 
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