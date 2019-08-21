Сессия горсовета: Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с инсулином на Харьковщине

Перед началом сессии под стенами горсовета проводили пикет инсулинозависимые харьковчане.
Участники пикета отмечали, что в Харькове уже четвертый год ИНСУ проблема с обеспечением инсулина и требовали от городских властей обеспечить финансирование программы расходов на приобретение инсулина для больных сахарным диабетом.
На заседании сессии депутат Иван Ракич поднял вопрос об инсулине и зачитал письмо-обращение пациентов.
Депутат просит горсовет обратиться по этому поводу к и.о. замминистра охраны здоровья Уляне Супрун.
Отметив, что депутату этот вопрос нужно было поднимать раньше, когда голосовали за изменения в бюджете, Геннадий Кернес сказал, что инсулином больных диабетом на 100% должно обеспечивать министерство, и добавил:
«Потому что мы не можем делать то, что обязалось взять на себя министерство», - подытожил мэр.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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