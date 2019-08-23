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23.08.2019  09:59   

Корь в Харькове: ситуация типична для летнего эпидпроцесса

Медики ожидают увеличения количества заболевших с началом нового учебного года.


// Facebook

За 34 неделю текущего года среди жителей области зарегистрировано 6 случаев кори среди взрослого населения. Среди жителей г. Харькова - 5 случаев, г. Люботин - 1.

Эпидемическая ситуация в области типична для эпидемического процесса кори, поскольку закономерное снижение заболеваемости корью летом обусловлено прежде всего разъединенностью организованных коллективов. С началом учебного года прогнозируется рост заболеваемости, особенно среди детского населения.

В области продолжается подготовка к проведению дополнительных мероприятий по иммунизации населения, целью которых является уменьшение рисков распространения и преодоления вспышки кори путем снижения процента привитых и создания достаточного уровня коллективного иммунитета.

Министерство здравоохранения, Министерство образования и Центр общественного здоровья Украины призывают соблюдать Календарь профилактических прививок и, в случае необходимости, как можно быстрее наверстать пропущенную по любым причинам плановую вакцинацию.

С начала года по состоянию на 21 августа на Харьковщине зарегистрировано 4507 больных корью: 3111 взрослых и 1396 детей. Среди заболевших более 70% непривитых, еще около 10% имеют только одну прививку.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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