27.08.2019 08:40

Воде из крана не достает прозрачности, – эксперты

В Харьковском областном лабораторном центре рассказали о результатах исследований воды централизованного водоснабжения за I полугодие 2019 года.



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В городе Харькове исследовано 367 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из них 15,8% не соответствовало нормативным требованиям, а именно: установлено превышение предельно допустимых уровней цветности в 1,1-1,6 раза, мутности в 1,1- 2,0 раза, окисляемости в 1,1-1,4 раз, содержания сульфатов - 1,2 раза, железа в 1,1-1,7 раз.

По микробиологическим показателям исследовано 866 проб, из них 1,5% выявлены отклонения от нормативных требований.



Все пробы питьевой воды из сетей централизованного водоснабжения населения в г.. Харькове и Харьковской области исследованы на вирусологические и паразитологические показатели соответствовали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».