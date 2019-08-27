На харьковской «скорой» решительно поменяли методы стимулирования медиков

27 августа 2019 состоялось рабочее совещание с руководителями структурных подразделений и конференция трудового коллектива КУОЗ "ЦЭМП и МК".
На конференции были обсуждены и внесены изменения в коллективный договор относительно премирования работников "скорой" помощи.
Состоялся День специалиста, где заведующий отделением Е (Н) МД # 1 Олейник А.Е. прочитала лекцию на тему: «Реанимация новорожденных и детей раннего возраста».
В рамках мероприяти прошел мастер-класс от учебного класса по теме: «Сердечно-легочная реанимация».
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: