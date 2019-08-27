27.08.2019 17:26

На харьковской «скорой» решительно поменяли методы стимулирования медиков

27 августа 2019 состоялось рабочее совещание с руководителями структурных подразделений и конференция трудового коллектива КУОЗ "ЦЭМП и МК".



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На конференции были обсуждены и внесены изменения в коллективный договор относительно премирования работников "скорой" помощи.

Состоялся День специалиста, где заведующий отделением Е (Н) МД # 1 Олейник А.Е. прочитала лекцию на тему: «Реанимация новорожденных и детей раннего возраста».

В рамках мероприяти прошел мастер-класс от учебного класса по теме: «Сердечно-легочная реанимация».