Главная Новости Медицина На харьковской «скорой» решительно поменяли методы стимулирования медиков
27.08.2019  17:26   

На харьковской «скорой» решительно поменяли методы стимулирования медиков

27 августа 2019 состоялось рабочее совещание с руководителями структурных подразделений и конференция трудового коллектива КУОЗ "ЦЭМП и МК".


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На конференции были обсуждены и внесены изменения в коллективный договор относительно премирования работников "скорой" помощи. 
Состоялся День специалиста, где заведующий отделением Е (Н) МД # 1 Олейник А.Е. прочитала лекцию на тему: «Реанимация новорожденных и детей раннего возраста».

В рамках мероприяти прошел мастер-класс от учебного класса по теме: «Сердечно-легочная реанимация». 

 

Источник:   КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
 Тэги:  скорая, медик, харьков, стимулирование, учеба, премия, договор
 
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