29.08.2019 08:42

Стало известно, допустят ли невакцинированных детей к учебе

Школьников, не прошли прививку допустят к учебе.



// izvestia.kharkov.ua

Об этом заявили в профильном департаменте. По словам чиновников, педагоги просто не имеют юридического права запретить школьникам ходить в учебные заведения. Это не в их компетенции.



«К сожалению, разговоры министра образования не пришьешь ни к какому документу. Конечно, мы гуманитарная сфера, мы творческие, мы инициативные, но мы прежде всего руководствуемся нормативно-правовыми документами. Поэтому прививки – не поле деятельности школы. Это прерогатива системы здравоохранения», – прокомментировала заявление Лилии Гриневич директор Департамента образования Ольга Деменко.

По мнению Ольги Деменко, назрел момент, чтобы унормировать: обязательны прививки или по желанию, допускать к занятиям детей без прививок или нет.

«На сегодняшний день мы не имеем юридического права не допустить вашего ребенка к занятиям, если у него нет тех или иных прививок. Это не компетенция системы образования», – подчеркнула Деменко.