Стало известно, допустят ли невакцинированных детей к учебе

Школьников, не прошли прививку допустят к учебе.
Об этом заявили в профильном департаменте. По словам чиновников, педагоги просто не имеют юридического права запретить школьникам ходить в учебные заведения. Это не в их компетенции.
«К сожалению, разговоры министра образования не пришьешь ни к какому документу. Конечно, мы гуманитарная сфера, мы творческие, мы инициативные, но мы прежде всего руководствуемся нормативно-правовыми документами. Поэтому прививки – не поле деятельности школы. Это прерогатива системы здравоохранения», – прокомментировала заявление Лилии Гриневич директор Департамента образования Ольга Деменко.
По мнению Ольги Деменко, назрел момент, чтобы унормировать: обязательны прививки или по желанию, допускать к занятиям детей без прививок или нет.
«На сегодняшний день мы не имеем юридического права не допустить вашего ребенка к занятиям, если у него нет тех или иных прививок. Это не компетенция системы образования», – подчеркнула Деменко.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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