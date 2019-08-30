На этой неделе в Харькове самый низкий уровень заболевания корью с начала эпидемии

За 35 неделю текущего года на Харьковщине зарегистрировано три новых случая заболевания корью.
В Харькове заболели два человека, еще один – в Змиевском районе. Все – взрослые.
Тем не менее медики настроены не столь радужно и прогнозируют увеличение количенства заболевших с начала учебного года. По их словам, основное средство профилактики кори, благодаря которому удалось остановить заболеваемость в большинстве стран Европы, – это вакцинация. А Украина относится к странам с высоким риском распространения инфекции, поскольку показатель охвата прививками населения остается низким.
В связи с этим Министерство здравоохранения, Министерство образования и Центр общественного здоровья Украины отмечают необходимость придерживаться календаря профилактических прививок и, в случае необходимости, как можно быстрее наверстать пропущенную по любым причинам плановую вакцинацию.
По статистике с начала года по состоянию на 28 августа в Харькове и области зарегистрировано 4510 больных корью: 3114 взрослых и 1396 детей.
Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% – 3182 человека, кроме того еще 458 больных сделали только одну прививку, то есть также имели не иммунной защиты.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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