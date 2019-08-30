30.08.2019 08:23

На этой неделе в Харькове самый низкий уровень заболевания корью с начала эпидемии

За 35 неделю текущего года на Харьковщине зарегистрировано три новых случая заболевания корью.



//mrpl.city

В Харькове заболели два человека, еще один – в Змиевском районе. Все – взрослые.

Тем не менее медики настроены не столь радужно и прогнозируют увеличение количенства заболевших с начала учебного года. По их словам, основное средство профилактики кори, благодаря которому удалось остановить заболеваемость в большинстве стран Европы, – это вакцинация. А Украина относится к странам с высоким риском распространения инфекции, поскольку показатель охвата прививками населения остается низким.

В связи с этим Министерство здравоохранения, Министерство образования и Центр общественного здоровья Украины отмечают необходимость придерживаться календаря профилактических прививок и, в случае необходимости, как можно быстрее наверстать пропущенную по любым причинам плановую вакцинацию.



По статистике с начала года по состоянию на 28 августа в Харькове и области зарегистрировано 4510 больных корью: 3114 взрослых и 1396 детей.



Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% – 3182 человека, кроме того еще 458 больных сделали только одну прививку, то есть также имели не иммунной защиты.