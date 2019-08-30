В Печенегах нашли ротавирус: санврачи обновили карту грязных пляжей

На карте области появились еще два места, где не рекомендуется купание.
По результатам лабораторных исследований в воде Печенежского водохранилища (пляж пгт Печенеги) обнаружены антигены ротавирусов.
Аденовирусы обнаружены в пробе воды, отобранной на пляже «Комсомольский» пгт Кегичевка.
Всего же по состоянию на 30 августа, «грязными» оказались семь пляжей в области:
– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – в воде водоема обнаружены РНК энтеровирусов;
– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 92 000 при норме не более 5000 на литр;
– пляж «Баден-Баден», пгт Малая Даниловка, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;
– пляж «Вектор-Премиум ХХ», с. Черкасская Лозовая, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;
– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А;
– пляж пгт Печенеги, Печенежское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;
– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка – в воде водоема обнаружены аденовирусы
С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения не рекомендуется купаться в указанных выше местах обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний и в других зонах рекреации на водных объектах, отраженных на интерактивной карте.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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