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30.08.2019  09:28   

В Печенегах нашли ротавирус: санврачи обновили карту грязных пляжей

На карте области появились еще два места, где не рекомендуется купание.


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По результатам лабораторных исследований в воде Печенежского водохранилища (пляж пгт Печенеги) обнаружены антигены ротавирусов.

Аденовирусы обнаружены в пробе воды, отобранной на пляже «Комсомольский» пгт Кегичевка.

Всего же по состоянию на 30 августа, «грязными» оказались семь пляжей в области:

– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – в воде водоема обнаружены РНК энтеровирусов;

– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 92 000 при норме не более 5000 на литр;

– пляж «Баден-Баден», пгт Малая Даниловка, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;

– пляж «Вектор-Премиум ХХ», с. Черкасская Лозовая, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;

– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А;

– пляж пгт Печенеги, Печенежское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;

– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка – в воде водоема обнаружены аденовирусы

С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения не рекомендуется купаться в указанных выше местах обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний и в других зонах рекреации на водных объектах, отраженных на интерактивной карте.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, ротавирус, харьков
 
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