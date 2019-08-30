30.08.2019 09:28

В Печенегах нашли ротавирус: санврачи обновили карту грязных пляжей

На карте области появились еще два места, где не рекомендуется купание.



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По результатам лабораторных исследований в воде Печенежского водохранилища (пляж пгт Печенеги) обнаружены антигены ротавирусов.



Аденовирусы обнаружены в пробе воды, отобранной на пляже «Комсомольский» пгт Кегичевка.



Всего же по состоянию на 30 августа, «грязными» оказались семь пляжей в области:



– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – в воде водоема обнаружены РНК энтеровирусов;



– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 92 000 при норме не более 5000 на литр;



– пляж «Баден-Баден», пгт Малая Даниловка, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Вектор-Премиум ХХ», с. Черкасская Лозовая, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А;



– пляж пгт Печенеги, Печенежское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка – в воде водоема обнаружены аденовирусы



С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения не рекомендуется купаться в указанных выше местах обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний и в других зонах рекреации на водных объектах, отраженных на интерактивной карте.



