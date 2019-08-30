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30.08.2019  17:20   

В Харькове клятву Гипократа приняли семь сотен будущих медиков (ВИДЕО)

Праздник посвящения в студенты прошел сегодня, 30 августа, в Харьковском национальном медицинском университете.


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Ректор, который сегодня вступил в свою должность, поздравил первокурсников. Отметим, что до этого Валерий Капустник был первым проректором университета. 

«Сегодня мы принимаем в свои ряды молодых людей, которые решили стать врачами. Я надеюсь, что выбор профессии был для вас сознательным, и нам очень приятно, что осваивать ее вы пришли именно в наш университет. Я желаю вам счастливой и полноценной студенческой жизни!» - сказал Валерий Капустник. 

Поддержать первокурсников пришли их родители. Мать первокурсницы Инна Сыч вспоминает: стать врачом ее дочь решила неожиданно. Только в 10 классе она определилась с будущей профессией. Женщина уверена: родители должны поддерживать детей во всех начинаниях.

Также на праздник пришла профессор вуза Елена Гречанина. По ее мнению, совершенствовать медицину имеет именно молодежь. Считает, что она способна разрабатывать новые, интересные и прогрессивные идеи. А преподаватели должны помогать молодому поколению врачей.

Также на посвящении выступили танцевальные и вокальные коллективы. А первокурсники принесли клятву Гиппократа и исполнили гимн студентов.

 

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  студент, медик, харьков, клятва, первокурскники
 
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