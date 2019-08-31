31.08.2019 13:15

В последний день лета санврачи обновили карту грязных пляжей

На карте области появилось еще одно место, где не рекомендуется купание, а один из пляжей открыли для отдыхающих.



// РЕДПОСТ

По результатам повторных лабораторных исследований воды в реке Берестовая в пределах территории пляжа г. Красноград установлено, что в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено 24 000 при норме не более 5000 на литр). Купание на этом пляже не рекомендется.



Результаты повторных вирусологических исследований проб воды реки Мерла, отобранных на пляже в пгт Краснокутске, соответствуют нормативным требованиям.



Всего же по состоянию на 31 августа, «грязными» оказались шесть пляжей в области:



– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 24 000 при норме не более 5000 на литр;



– пляж «Баден-Баден», пгт Малая Даниловка, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Вектор-Премиум ХХ», с. Черкасская Лозовая, Лозовеньковское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А;



– пляж пгт Печенеги, Печенежское водохранилище – в воде водоема обнаружен антиген ротавируса;



– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка – в воде водоема обнаружены аденовирусы



С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения не рекомендуется купаться в указанных выше местах обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний и в других зонах рекреации на водных объектах, отраженных на интерактивной карте.