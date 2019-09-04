04.09.2019 18:23

В детском хосписе прошли лечение более 150 маленьких пациентов

За более чем полтора года работы детского хосписа в Харькове там прошли лечение 156 детей.

Об этом сообщили сегодня, 4 сентября, на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета, которое состоялось в отделении паллиативной помощи детской больницы №5 (ул. Танкопия, 43).

Для членов комиссии провели экскурсию по отделению. Депутатам показали палаты для лечения и реабилитации больных, палаты интенсивной терапии, зал лечебной физкультуры и массажа, места отдыха для родителей, современное лечебно-диагностическое оборудование и пр. Для детей с ограниченными возможностями во дворе хосписа оборудована детская площадка.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, в отделении круглосуточно находятся тяжелобольные и дети с инвалидностью. Среди них бывают пациенты с детским церебральным параличом, онкологическими заболеваниями, эпилепсией, микроцефалией, умственной отсталостью, гидроцефалией и другими врожденными пороками развития нервной системы.

Также с 1 января 2019 года в детском хосписе работает амбулаторно-консультативный центр, в состав которого входят психоневрологическое диспансерное отделение и психиатрический дневной стационар на 40 мест.

«Мы создаем максимально комфортные условия не только для детей, но и для родителей, чтобы они чувствовали себя как дома, чтобы не было ощущения, что они брошены и забыты. Кроме того, в хосписе используются самые современные методики коррекции и лечения. Это командная работа, которая предусмотрена мировыми стандартами. Мы пытаемся это внедрять, чтобы лечение соответствовало передовому опыту в этом направлении», - отметил Юрий Сороколат.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что городская власть вместе с меценатами старается обеспечить для хосписа наилучшие условия работы.

«У многих родителей уже есть понимание того, что это за учреждение и насколько здесь способны помочь тяжелобольным детям. В хосписе заполнены все 20 коек, но работы еще, конечно, много. Городская власть продолжит делать все возможное, чтобы и детьми, и родителями, и медицинским персоналом вся эта ситуация, ежедневные заботы, переживания и труд переносились легче», - отметила вице-мэр.

По предложению Светланы Горбуновой-Рубан постоянная депутатская комиссия разработает предложения о повышении заработной платы врачам и медперсоналу детского и взрослого хосписов за счет муниципальной надбавки.

Справка. Отделение паллиативной помощи (детский хоспис) при Харьковской городской детской неврологической больнице №5 начало работу 1 января 2018 года.