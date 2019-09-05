05.09.2019 12:49

Миллион харьковчан уже подписали декларации с врачами

Чуть более 1 млн харьковчан, или 72% жителей города, подписали декларации с врачами в рамках медицинской реформы, которая проходит в Украине.



//vesti-ukr.com

Об этом на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

В Харькове первичная медицинская помощь оказывается в 34 медучреждениях. Все они заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины и с октября 2018 года находятся на ее прямом финансировании.

По словам директора департамента, за это время на первичное звено медицинской помощи от НСЗУ поступило более 210 млн грн. Это позволило поднять размер средней зарплаты врачей первичной помощи до 9451 грн. Но у врачей вторичного звена (узкие специалисты) средняя заработная плата остается на уровне 4480 грн.

«То, что нам предписывали сделать на первичном уровне, мы выполнили. В наших больницах есть электронная регистратура, электронная карта пациента, вызовы на дом, запись на прием онлайн и прочее. При этом мы наблюдаем двукратный разрыв в зарплатах между врачами на разных уровнях медицинской помощи, ведь вторичный уровень пока не реформируется и финансирование на него от Национальной службы здоровья не идет. Когда это произойдет - мы не знаем. Все зависит от нового руководства в Министерстве здравоохранения», - отметил Юрий Сороколат.