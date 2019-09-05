05.09.2019 09:17

Детей без прививок допускают к занятиям в школе

Если у школьника нет какой-то припивки, его все равно допустят к занятиям в учебном заведении. Об этом еще накануне 1 сентября сообщали в Департаменте образования. А как это выглядит на практике – узгани в одной из харьковских школ.



// izvestia.kharkov.ua

Справки о медицинском осмотре и прививках. Эти документы должны быть на руках у родителей, когда они отправляют своих детей в школу. Соответствующие бумаги - обязательные.

Vедосмотр проходят все, а вот с прививкой ситуация немного другая, говорят в харьковских школах. E некоторых нет необходимых вакцинаций. Однако их все равно допускают к занятиям в учебных заведениях.



«Если дети привиты с нарушением графика, медучреждения, в которых наблюдаются дети, выдают соответствующий документ о том, что ребенок временно не прививается по состоянию здоровья. Это так называемые медицинские отводы от профилактических прививок. Они даются либо на какой-то определенный срок, по окончанию которого ребенок прививается, либо он продлевается далее по состоянию здоровья ребенка», – рассказала медсестра Харьковской общеобразовательной школы №5 Виктория Глущенко.



Однако при отстуствии прививок без медицинских отводов ребенок все равно допускается к занятиям.



«Если нет прививок, мы допускаем в школу, но беседуем с родителями, много разговариваем, много говорим, потому что сейчас не спадает заболеваемость кори. И взрослое, и детское население болеет корью. И это очень опасное контагиозное заболевание, которое опасно на всех этапах болезни. Поэтому обязательные прививки, которые должны быть у ребенка - это против кори и против дифтерии», – рассказала врач-педиатр Харьковской общеобразовательной школы №5 Тамара Горяйстова.



И проведение таких информационных бесед действует, говорит Тамара Горяйстова. Да и вообще в этом году значительно вырос процент детей, которым сделали все необходимые прививки.



И все же заставить родителей вакцинировать ребенка, говорят в администрации школы, они не могут, поскольку не имеют юридического права. Это просто не в их компетенции. Как и отстранения ученика от учебного процесса из-за отсутствия прививки.