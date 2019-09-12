12.09.2019 17:08

Никто не заболел корью в Харькове за неделю

Начало учебного гора ознаменовалось отсутствием новых заболевших корью.



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«За 37 неделю текущего года случаи кори не регистрировались», – сообщили в Харьковском областном центре лабораторных исследований.

Отметим, что это первая неделя в 2019 году, когда не было зарегистрировано ни одного заболевшего.



Всего с начала года до 11 сентября в городе и области заболели корью 4512 человек: 3115 взрослых и 1397 детей.



Зарегистрировано 125 вспышек с количеством пораженных - 760 человек, из них 57 в быту, 44 в учебных заведениях, 17 в учреждениях здравоохранения, 5 по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа. Все вспышки локализованы в пределах инкубационного периода.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,5% – 3183 человека, кроме того 459 больных имеют только одну прививку.