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13.09.2019  09:07   

В Боровой – вспышка пищевой токсикоинфекции, отравившиеся винят суши

С 10 по 12 сентября среди жителей пгт Боровая зарегистрировано шесть случаев инфекционных заболеваний, в том числе 2 у детей. Предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция.


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При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением в пищу суши, которые были приобретены у частного лица.

Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Боровской центральной районной больницы, где получают лечение.

Специалисты Изюмского межрайонного филиала областного лабораторного ентра проводят комплекс противоэпидемических мероприятий для установления источника инфекции, путей и факторов передачи.

Введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, токсикоинфекция, харьков
 
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