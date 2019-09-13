В Боровой – вспышка пищевой токсикоинфекции, отравившиеся винят суши

С 10 по 12 сентября среди жителей пгт Боровая зарегистрировано шесть случаев инфекционных заболеваний, в том числе 2 у детей. Предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция.
При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением в пищу суши, которые были приобретены у частного лица.
Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Боровской центральной районной больницы, где получают лечение.
Специалисты Изюмского межрайонного филиала областного лабораторного ентра проводят комплекс противоэпидемических мероприятий для установления источника инфекции, путей и факторов передачи.
Введен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
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