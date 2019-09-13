13.09.2019 09:07

В Боровой – вспышка пищевой токсикоинфекции, отравившиеся винят суши

С 10 по 12 сентября среди жителей пгт Боровая зарегистрировано шесть случаев инфекционных заболеваний, в том числе 2 у детей. Предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция.



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При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением в пищу суши, которые были приобретены у частного лица.



Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Боровской центральной районной больницы, где получают лечение.



Специалисты Изюмского межрайонного филиала областного лабораторного ентра проводят комплекс противоэпидемических мероприятий для установления источника инфекции, путей и факторов передачи.



Введен комплекс противоэпидемических мероприятий.