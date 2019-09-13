Африканский студент привез малярию из дома

12 сентября в Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии у студента из Нигерии, который учится в одном из высших учебных заведений города.
11 сентября студент почувствовал общую слабость, головную боль, появилась лихорадка. На следующий день парень обратился к медикам. Его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования диагноз малярия подтверждено.
В очаге по месту жительства больного специалистами областного лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Это второй случай малярии, зарегистрироанній в Харькове в 2019 году.
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