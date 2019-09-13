Главная Новости Медицина Африканский студент привез малярию из дома
13.09.2019  17:02   

Африканский студент привез малярию из дома

12 сентября в Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии у студента из Нигерии, который учится в одном из высших учебных заведений города.


// labcenter.kh.ua

11 сентября студент почувствовал общую слабость, головную боль, появилась лихорадка. На следующий день парень обратился к медикам. Его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования диагноз малярия подтверждено.

В очаге по месту жительства больного специалистами областного лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Это второй случай малярии, зарегистрироанній в Харькове в 2019 году.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  малярия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Медицина В Харькове обнаружили малярию у студента из Нигерии 17.10 Медицина Харьковчанин привез экзотический сувенир из экзотической командировки 30.08 Медицина Подарок из Африки: в Харьков снова завезли малярию
 
 

Видео

В городе на Харьковщине парень бросился под колеса автомобиля. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 