18.09.2019 11:13

Домашним суши отравились 11 человек

Пищевую токсикоинфекцию зафиксировали медики в пгт Боровая – там с 10 по 16 сентября за помощью обратились одиннадцать человек, в том числе семь детей.



//kh-consumer.gov.ua

Пять больных завершили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии. Шестеро продолжают лечение в инфекционном отделении Боровской районной больницы, сообщили в областном лабораторном центре.



По результатам лабораторных исследований материала у четырех больных выделена Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка).



По информации Госпродпотребслужбы, возникновение пищевой токсикоинфекции вероятно связано с употреблением суши, приобретенных у частного лица. Частное лицо осуществляла изготовление суши в домашних условиях для продажи через Интернет сеть. В государственный реестр пищевых мощностей указан производитель не внесен, что является нарушением Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов».

Специалистами Изюмского межрайонного филиала ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Исследование из объектов окружающей среды продолжаются.



За контактными установлено медицинское наблюдение.



Ситуация находится на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.