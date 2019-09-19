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19.09.2019  11:58   

Как в неотложке оказывают первую помощь: работу больницы оценивали иностранцы (ФОТО)

Представители Посольства Канады в Украине 18 сентября посетили Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова и ознакомились с условиями оказания медицинской помощи гражданам других стран.


// city.kharkov.ua

В ходе визита в медучреждение гости ознакомились с работой приемного и некоторых профильных отделений. Также представителей посольства интересовало, как обслуживаются и какие виды медицинской помощи получают иностранные граждане.

Как сообщила заместитель главного врача больницы скорой помощи Елена Полищук, для иностранных граждан, так же, как и для жителей города и области, созданы все необходимые условия для получения своевременной и качественной медицинской помощи.

«К нам поступают самые разные пациенты и в любом состоянии, в том числе без сознания, и всем им мы обязаны предоставить медицинскую помощь. Иностранцы при наличии медицинской страховки получают весь спектр необходимых услуг, если ее нет — пациенту также будет оказана помощь, которую впоследствии он должен будет оплатить согласно законодательству Украины. Разумеется, если в силу каких-либо обстоятельств у человека нет на данный момент денег, на улицу его никто не отправит, и он пройдет соответствующее лечение», - сообщила Елена Полищук.

Она также отметила, что персонал больницы обладает достаточными навыками владения английским языком, чтобы свободно общаться с иностранными пациентами.

В свою очередь заместитель директора Департамента здравоохранения Оксана Мазурок подчеркнула, что в больнице внедряются новые инновационные подходы по обслуживанию различных категорий граждан. Так, например, в приемном отделении была создана дополнительная комната по предоставлению психологической помощи жертвам гендерного насилия.

«Специалисты больницы прошли определенные обучающие тренинги и умеют работать с такой категорией лиц. Что касается пациентов, имеющих психические нарушения, то в больнице работает штатный врач-психиатр, а в более сложных случаях к пациентам приглашают для консультаций врачей из специализированных клиник», - сообщила Оксана Мазурок.

В завершение визита вице-консул Канады в Украине Аннелис Кени отметила высокий уровень работы харьковской больницы. «Надеюсь, в дальнейшем наше сотрудничество будет продолжено. Мы готовы со своей стороны предоставлять любую помощь», - подчеркнула она.

Отметим, Городская клиническая больница скорой и неотложной помощи им. проф. А. И. Мещанинова работает в круглосуточном режиме (24/7). В больнице функционируют более 30 профильных отделений (детской нейрохирургии, политравмы, челюстно-лицевое отделение и т.д.), которые оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  неотложка, харьков
 
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