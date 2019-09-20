20.09.2019 12:49

В понедельник начинается вакцинация домашних животных от бешенства

Плановая вакцинация домашних животных против бешенства начнется 23 сентября в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, на территории 66 участков КП «Жилкомсервис» определены места для проведения процедуры. Также на подъездах жилых домов за три-четыре дня до начала вакцинации будут размещены объявления о дате, месте и времени ее проведения.

В случае отсутствия объявлений, владельцы домашних животных могут обратиться за информацией по телефонам: (057) 760-72-93, (0572) 52-51-00, (0572) 52-41-55, (057) 775 -33-10.

Владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по телефону: (057) 760-72-28.

Вакцинация животных проводится бесплатно. Стоимость справки - 5 грн. С графиком проведения вакцинации по всем районам города Харькова можно ознакомиться здесь.

«Бешенство - опасное зоонозное заболевание как для людей, так и для животных. Оно неизлечимо, но его можно предотвратить. Единственный надежный способ защиты - это регулярная своевременная профилактическая вакцинация домашних животных. Чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности, следует своевременно защитить своих любимцев от этого опасного заболевания», - отметили в департаменте.