Бешеный кот покусал пять человек, в том числе двух детей

Пострадавших госпитализировали в больницы Харькова.
Трагедия произошла в Новой Ивановке Лозовского района на этой неделе, 17 сентября, пишет ТРК Лозовая
Местные рассказывают, бешенством заболел домашний кот. Сначала он укусил свою хозяйку, потом нападал на людей в разных частях села. Среди пострадавших есть двое пятилетних детей. Сейчас пятеро пострадавших находятся в больнице в Харькове.
Поймали кота местные жители. Они отдали его медикам и те подтвердили, что кот болен бешенством. Люди предполагают, что заразили кота лисы, которые в последнее время спокойно заходят в село посреди дня.
Сейчас медики обходят все дворы в деревне. Спрашивают, с кем контактировал кот и предлагают вакцинацию животных.
Врачи акцентируют, даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться.
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Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
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