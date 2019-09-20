20.09.2019 08:34

Бешеный кот покусал пять человек, в том числе двух детей

Пострадавших госпитализировали в больницы Харькова.



kot-pes.com

Трагедия произошла в Новой Ивановке Лозовского района на этой неделе, 17 сентября, пишет ТРК Лозовая

Местные рассказывают, бешенством заболел домашний кот. Сначала он укусил свою хозяйку, потом нападал на людей в разных частях села. Среди пострадавших есть двое пятилетних детей. Сейчас пятеро пострадавших находятся в больнице в Харькове.



Поймали кота местные жители. Они отдали его медикам и те подтвердили, что кот болен бешенством. Люди предполагают, что заразили кота лисы, которые в последнее время спокойно заходят в село посреди дня.



Сейчас медики обходят все дворы в деревне. Спрашивают, с кем контактировал кот и предлагают вакцинацию животных.



Врачи акцентируют, даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться.