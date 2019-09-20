Главная Новости Медицина Бешеный кот покусал пять человек, в том числе двух детей
20.09.2019  08:34   

Бешеный кот покусал пять человек, в том числе двух детей

Пострадавших госпитализировали в больницы Харькова.


kot-pes.com

Трагедия произошла в Новой Ивановке Лозовского района на этой неделе, 17 сентября, пишет ТРК Лозовая

Местные рассказывают, бешенством заболел домашний кот. Сначала он укусил свою хозяйку, потом нападал на людей в разных частях села. Среди пострадавших есть двое пятилетних детей. Сейчас пятеро пострадавших находятся в больнице в Харькове.

Поймали кота местные жители. Они отдали его медикам и те подтвердили, что кот болен бешенством. Люди предполагают, что заразили кота лисы, которые в последнее время спокойно заходят в село посреди дня.

Сейчас медики обходят все дворы в деревне. Спрашивают, с кем контактировал кот и предлагают вакцинацию животных.

Врачи акцентируют, даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться.

Тэги:  бешенство, кот, харьков, лозовая
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.09 Медицина В понедельник начинается вакцинация домашних животных от бешенства 15.08 Медицина Время вакцинировать домашних питомцев от бешенства: харьковчан призывают быть сознательными 12.08 Медицина Карантин из-за бешенства котенка введен на окраине Харькова
 
 

Видео

Зеленский: право покупать землю имеют только украинцы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 