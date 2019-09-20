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20.09.2019  11:58   

В Харькове два человека заболели корью

Областной лабораторный центр опубликовал оперативные данные по заболеваемости корью в Харьковской области.


// Facebook

Так, на 38-й неделе текущего года среди жителей области зарегистрировано 3 случая кори среди взрослых, не имеющих данных о прививках.

Среди заболевших – два харьковчанина и один житель Харьковского района.

Медики напоминают: единственным эффективным защитой от осложнений остается вакцинация. Начало нового учебного года, завершение отпускной кампании и создание новых коллективов на фоне недостаточного охвата прививками - это риски активизации эпидемического процесса кори.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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