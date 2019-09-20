В Харькове два человека заболели корью

Областной лабораторный центр опубликовал оперативные данные по заболеваемости корью в Харьковской области.
Так, на 38-й неделе текущего года среди жителей области зарегистрировано 3 случая кори среди взрослых, не имеющих данных о прививках.
Среди заболевших – два харьковчанина и один житель Харьковского района.
Медики напоминают: единственным эффективным защитой от осложнений остается вакцинация. Начало нового учебного года, завершение отпускной кампании и создание новых коллективов на фоне недостаточного охвата прививками - это риски активизации эпидемического процесса кори.
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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