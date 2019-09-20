Эксперты проверили уровень радиации в Харькове

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Гороскоп по знакам Зодиака на 20 сентября Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 сентября Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.