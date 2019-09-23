23.09.2019 17:40

Харьковские медики продолжают бороться со вспышкой менингита (КОММЕНТАРИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ)

Ежегодно в период с конца августа в начале сентября в регионе отмечается сезонный рост заболеваемости этой инфекцией. Фактором риска является формирование новых коллективов в начале нового учебного года.



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Несмотря на то, что за 8 месяцев текущего года заболеваемость вирусным менингитом в области на уровне прошлого года (зарегистрировано 44 случая), за три недели сентября было зарегистрировано 29 случаев. Более половины из числа заболевших - это дети (52,3%).

Что такое вирусный (серозный) менингит? Вирусный менингит - это острое инфекционное заболевание с поражением мозговых оболочек головного мозга. В большинстве случаев причиной его появления является вирусная инфекция, в частности, энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО), реже вирус эпидемического паротита, цитомегаловирус, герпесвирус, аденовирусы.

Чем отличается вирусный (серозный) менингит от других менингитов? Течение вирусных (серозных) менингитов обычно доброкачественное и в отличие от бактериальных, (для которых характерно гнойное воспаление оболочек мозга с тяжелым течением), не приводит к серьезным осложнениям. Около 85% случаев менингитов, вызванных энтеровирусами, проходят бессимптомно, 12-14% диагностируются как легкие формы и только 1-3% имеют тяжелое течение. Однако, при любой форме этого заболевания лечение должно быть начато немедленно и обязательно в условиях стационара.

Когда и кто чаще болеет? Энтеровирусные менингиты, чаще регистрируются летом и первые месяцы осени, когда формируются детские коллективы и наступает похолодание. Человек, в организм которого попал вирус, чаще становится носителем вируса или переносит заболевание в легкой форме. Вирусный (серозный) менингит энтеровирусной этиологии отличает высокая контагиозность и очаговость. Инкубационный период составляет от 3 до 14 дней в зависимости от возраста больного, состояния его иммунной системы. Преимущественно болеют дети и лица молодого возраста.

Как передается вирусный (серозный) менингит? Заразиться можно следующими способами:

воздушно-капельным, когда возбудитель локализуется в слизистой оболочке дыхательных путей. При кашле, чихании инфекционные агенты, находясь в воздушной среде в форме аэрозоля, попадают в организм здорового человека с зараженным воздухом;

контактным, когда возбудитель локализуется на слизистой глаз, в полости рта, на коже, на поверхности ран, попадая из этих участков тела на различные предметы, оседает на них. Заражение происходит при контакте с инфицированными предметами;

водным - через воду, при купании в загрязненных водоемах, бассейнах (при заглатывании воды).

Как вовремя распознать болезнь? Симптомами вирусного (серозного) менингита является сильная головная боль, развитие интоксикации, сочетание катаральных и желудочно-кишечных проявлений, полиморфная сыпь, лихорадка (температура тела повышается до 40 0 С, затем через 3-4 суток может снизиться, и через некоторое время снова подняться происходят как бы две волны высокой температуры), общая слабость, боли в мышцах и суставах. У детей могут появляться судороги конечностей, дети становятся капризными, плаксивыми. У грудных детей происходит выбухание и напряжение родничка. Кроме менингеальных симптомов проявляются симптомы ОРВИ - боль в горле, насморк, кашель. Однако, поставить точный диагноз может только врач на основании клинических проявлений, эпиданамнез и результатов лабораторных исследований.

Диагностические обследования. Необходимо не только для диагностики, но и для облегчения состояния больного (снижение давления на головной мозг) является проведение спинномозговой пункции. В пунктате определяется большое количество клеток лимфоцитов, а также на фоне нормального количества сахара повышенное содержание белка. Косвенным признаком вирусного менингита при характерной клинической картине будет отсутствие в ликворе бактерий, наличие которых свидетельствует о бактериальным менингитом. Кроме того, возможно выделение энтеровирусов из фекальных проб больного, смывов носоглотки. Для определения специфического возбудителя болезни делают серологический анализ, который выявит род и класс вируса на основании РНК (полимеразной цепной реакции).

Важно! Из-за многообразия возбудителей, вызывающих вирусный (серозный) менингит специфической профилактики - вакцинации нет.

Что можете сделать Вы? Чтобы уберечь себя и своего ребенка от заболевания профилактические меры нужно направить на предотвращение инфицирования, а именно: