Главная Новости Медицина На молочной фабрике-кухне представили новую продукцию (ФОТО)
25.09.2019  17:35   

На молочной фабрике-кухне представили новую продукцию (ФОТО)

Городская фабрика-кухня детского питания начала выпуск воды для детей «Дочки-Сыночки» и напитков из сыворотки.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщила главный технолог КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» Наталья Шкрыль.

По ее словам, напитки из сыворотки на фабрике-кухне начали производить еще летом. Сегодня на предприятии их представлено два вида – «Сыворотка молочная» и «Со вкусом ванили». Технолог отметила, что этот продукт выделяется при производстве творожков, он не очищенный и имеет множество полезных свойств. Так, сыворотку со вкусом ванили можно употреблять как охладительный напиток, а молочную - для выпечки и приготовления всевозможных блюд. Срок годности продукта – 7 дней.

«Это очень полезный продукт, в котором остаются все сывороточные белки – альбумин, глобулин, все то, что полезно для организма и помогает очищать кишечник и повышать иммунитет. Т.е. при производстве творог забирает 30% белка, а остальные белки входят в состав сыворотки», - пояснила Наталья Шкрыль.

Также на фабрике-кухне начали производить бутылированную воду для приготовления детского питания под названием «Дочки-Сыночки». Продукция выпускается объемом 5 л.

«Наша вода проходит несколько ступеней очистки, что позволяет иметь идеальный минеральный состав, который соответствует всем требованиям к воде для детского питания. В итоге мы получаем безопасный, качественный и полезный продукт», - отметила начальник производства предприятия на пр. Московском, 195 Анна Емельянова.

В ближайшее время предприятие планирует представить эту продукцию не только на пунктах раздачи, но и в супермаркетах города.

Технологи предприятия продолжают работать над расширением ассортимента и в скором будущем обещают представить для маленьких харьковчан вкусные десерты и мясные пюре.

Отметим, на сегодняшний день ассортимент продукции Городской молочной фабрики-кухни насчитывает 32 наименования.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  молочная кухня, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.09 Медицина Молочная фабрика-кухня планирует ввести для покупателей новую услугу 15.08 Общество Харьковская молочная фабрика-кухня расширяет ассортимент продуктов детского питания   15.06 Медицина Питание для грудничков. КП «Молочная кухня» расширяется  
 
 

Видео

Сотрудничество между предприятиями. Словакия заинтересована в совместной работе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 