На молочной фабрике-кухне представили новую продукцию (ФОТО)

Городская фабрика-кухня детского питания начала выпуск воды для детей «Дочки-Сыночки» и напитков из сыворотки.
Об этом сообщила главный технолог КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» Наталья Шкрыль.
По ее словам, напитки из сыворотки на фабрике-кухне начали производить еще летом. Сегодня на предприятии их представлено два вида – «Сыворотка молочная» и «Со вкусом ванили». Технолог отметила, что этот продукт выделяется при производстве творожков, он не очищенный и имеет множество полезных свойств. Так, сыворотку со вкусом ванили можно употреблять как охладительный напиток, а молочную - для выпечки и приготовления всевозможных блюд. Срок годности продукта – 7 дней.
«Это очень полезный продукт, в котором остаются все сывороточные белки – альбумин, глобулин, все то, что полезно для организма и помогает очищать кишечник и повышать иммунитет. Т.е. при производстве творог забирает 30% белка, а остальные белки входят в состав сыворотки», - пояснила Наталья Шкрыль.
Также на фабрике-кухне начали производить бутылированную воду для приготовления детского питания под названием «Дочки-Сыночки». Продукция выпускается объемом 5 л.
«Наша вода проходит несколько ступеней очистки, что позволяет иметь идеальный минеральный состав, который соответствует всем требованиям к воде для детского питания. В итоге мы получаем безопасный, качественный и полезный продукт», - отметила начальник производства предприятия на пр. Московском, 195 Анна Емельянова.
В ближайшее время предприятие планирует представить эту продукцию не только на пунктах раздачи, но и в супермаркетах города.
Технологи предприятия продолжают работать над расширением ассортимента и в скором будущем обещают представить для маленьких харьковчан вкусные десерты и мясные пюре.
Отметим, на сегодняшний день ассортимент продукции Городской молочной фабрики-кухни насчитывает 32 наименования.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажн.:
давл.:
ветер: