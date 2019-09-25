25.09.2019 17:35

На молочной фабрике-кухне представили новую продукцию (ФОТО)

Городская фабрика-кухня детского питания начала выпуск воды для детей «Дочки-Сыночки» и напитков из сыворотки.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила главный технолог КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» Наталья Шкрыль.



По ее словам, напитки из сыворотки на фабрике-кухне начали производить еще летом. Сегодня на предприятии их представлено два вида – «Сыворотка молочная» и «Со вкусом ванили». Технолог отметила, что этот продукт выделяется при производстве творожков, он не очищенный и имеет множество полезных свойств. Так, сыворотку со вкусом ванили можно употреблять как охладительный напиток, а молочную - для выпечки и приготовления всевозможных блюд. Срок годности продукта – 7 дней.



«Это очень полезный продукт, в котором остаются все сывороточные белки – альбумин, глобулин, все то, что полезно для организма и помогает очищать кишечник и повышать иммунитет. Т.е. при производстве творог забирает 30% белка, а остальные белки входят в состав сыворотки», - пояснила Наталья Шкрыль.



Также на фабрике-кухне начали производить бутылированную воду для приготовления детского питания под названием «Дочки-Сыночки». Продукция выпускается объемом 5 л.



«Наша вода проходит несколько ступеней очистки, что позволяет иметь идеальный минеральный состав, который соответствует всем требованиям к воде для детского питания. В итоге мы получаем безопасный, качественный и полезный продукт», - отметила начальник производства предприятия на пр. Московском, 195 Анна Емельянова.



В ближайшее время предприятие планирует представить эту продукцию не только на пунктах раздачи, но и в супермаркетах города.



Технологи предприятия продолжают работать над расширением ассортимента и в скором будущем обещают представить для маленьких харьковчан вкусные десерты и мясные пюре.



Отметим, на сегодняшний день ассортимент продукции Городской молочной фабрики-кухни насчитывает 32 наименования.