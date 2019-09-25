25.09.2019 17:59

Молочная фабрика-кухня планирует ввести для покупателей новую услугу

Доставлять продукцию на дом планируют на КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания».



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила заместитель директора по качеству и безопасности КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания», начальник производственной лаборатории Людмила Лобойко.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать доставку питания на дом. Уверена, что наши мамочки, в силу своей занятости, очень в этом нуждаются», - отметила заместитель директора.



При этом она подчеркнула, что для производства продукции на предприятии используется молоко высокого стандарта из экологически чистой сырьевой зоны.



Кроме того, как сообщила главный технолог предприятия Наталья Шкрыль, недавно на фабрике-кухне была проведена модернизация, было закуплено новое оборудование, в том числе современный сепаратор.



«У нас минимизирован труд рабочих. Практически весь процесс производства продукции автоматизирован. Например, на новом оборудовании в электронном виде выставляется необходимая для конкретной продукции жирность. У нас сегодня три вида сепарирования: 10% жирности - для сметаны и сливок, 3,2% - для изготовления кисломолочной продукции и 15%-го творога, а также 1,5% - для производства творожка 9%-ой жирности», - сообщила Наталья Шкрыль.



Отметим, ежедневно Городская молочная фабрика-кухня детского питания выпускает около 17 тыс. порций продукции, среди которой - творожки, йогурты, фруктовые пюре, молочные каши, кисломолочные и фруктовые напитки, масло и сметана. Продукция поставляется на 100 пунктов выдачи детского питания, которые расположены во всех районах города и четырех районах Харьковской области (Харьковский, Дергачевский, Змиевской и Чугуевский).



Напомним, что некоторые продукты фабрики-кухни в ближайшее время появятся в супермаркетах города.