Эксперты проверили уровень радиации в Харькове

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 27 сентября уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,13 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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