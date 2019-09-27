27.09.2019 17:31

На этой неделе корь сразила взрослых харьковчан

За 39 неделю текущего года зарегистрировано 4 случая заболеванию корью.



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Все заболевшие – взрослые харьковчане, не имеющих данных о прививках.



Справка: Корь - это воздушно-капельная инфекция. Источником инфекции является больной корью человек, в период с момента появления первых признаков болезни до пятого дня высыпаний. Заражение происходит через вдыхание из воздуха мельчайших капель (аэрозоля) слизи, содержащей вирусы, попавшие в воздух при чихании, кашле или разговоре больного корью. В случае заражения, после контакта с больным, прежде чем болезнь проявится проходит от 7 до 17 дней.



Начинается заболевание с повышения температуры тела, кашля, насморка, головной боли, слабости, боли в глазах и слезотечение. На 2-3 день болезни (на небе) появляются розовые точечные высыпания (энантема), а на слизистой оболочке щек, десен и губ - характерные для кори маленькие белые пятна. На 4-5 день болезни на коже головы, за ушами, на лице появляется сыпь, которая распространяется на туловище, верхние и нижние конечности.



Течение болезни может осложняться ларингитом, трахеит, бронхит, конъюнктивитом, блефарит, отитом, но тяжелыми осложнениями являются энцефалит и пневмония.