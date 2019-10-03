Взрыв газа в Дергачах: в ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших

В ожоговый центр доставили двух пострадавших: 72-летнего мужчину и 47-летнюю женщину.
Заведующий ожоговым отделением больницы Аслан Цогоев сообщил, что мужчина с тотальным ожогом находится в критическом состоянии.
У второй пострадавшей 5% ожога, ей назначены перевязки. Состояние женщины не вызывает опасений у врачей.
Напомним, 3 октября в 10:38 в двухэтажном общежитии по улице Научной, 27 в Дергачах взорвался бытовой газ. Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки 6-ти комнат общежития.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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