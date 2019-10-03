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03.10.2019  14:23   

Взрыв газа в Дергачах: в ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших

В ожоговый центр доставили двух пострадавших: 72-летнего мужчину и 47-летнюю женщину.


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Заведующий ожоговым отделением больницы Аслан Цогоев сообщил, что мужчина с тотальным ожогом находится в критическом состоянии.

У второй пострадавшей 5% ожога, ей назначены перевязки. Состояние женщины не вызывает опасений у врачей.

Напомним,  3 октября в 10:38 в двухэтажном общежитии по улице Научной, 27 в Дергачах взорвался бытовой газ. Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки 6-ти комнат общежития.

 

Тэги:  взрыв, газх, дергачи, харьков
 
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