03.10.2019 14:23

Взрыв газа в Дергачах: в ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших

В ожоговый центр доставили двух пострадавших: 72-летнего мужчину и 47-летнюю женщину.



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Заведующий ожоговым отделением больницы Аслан Цогоев сообщил, что мужчина с тотальным ожогом находится в критическом состоянии.

У второй пострадавшей 5% ожога, ей назначены перевязки. Состояние женщины не вызывает опасений у врачей.

Напомним, 3 октября в 10:38 в двухэтажном общежитии по улице Научной, 27 в Дергачах взорвался бытовой газ. Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки 6-ти комнат общежития.