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04.10.2019  16:31   

Корь нашла новую жертву в Харькове

За 40 неделю текущего года среди жителей Харьковщины зарегистрировано 2 случая кори. Один из заболевших – житель Харькова, второй – Люботина.


//eadaily.com

Хотя прогнозируемый с началом учебного года рост заболеваемости корью не случился,  медики напоминают о необходимости вакцинации.

Именно вакцинация является основным средством профилактики кори и обеспечивает защиту от болезни. Учреждения

здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори. Проведение прививок способствовать дальнейшему снижению заболеваемости и стабилизации эпидемической ситуации в регионе.

Всего же с начала года по состоянию на 2 октября в Харьковской области зарегистрирован 4521 больной корью: 3124 взрослых и 1397 детей.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% – 3191 человек, еще у 459 больных была только одна прививка.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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