Корь нашла новую жертву в Харькове

За 40 неделю текущего года среди жителей Харьковщины зарегистрировано 2 случая кори. Один из заболевших – житель Харькова, второй – Люботина.
Хотя прогнозируемый с началом учебного года рост заболеваемости корью не случился, медики напоминают о необходимости вакцинации.
Именно вакцинация является основным средством профилактики кори и обеспечивает защиту от болезни. Учреждения
здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори. Проведение прививок способствовать дальнейшему снижению заболеваемости и стабилизации эпидемической ситуации в регионе.
Всего же с начала года по состоянию на 2 октября в Харьковской области зарегистрирован 4521 больной корью: 3124 взрослых и 1397 детей.
Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% – 3191 человек, еще у 459 больных была только одна прививка.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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