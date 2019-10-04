04.10.2019 16:31

Корь нашла новую жертву в Харькове

За 40 неделю текущего года среди жителей Харьковщины зарегистрировано 2 случая кори. Один из заболевших – житель Харькова, второй – Люботина.



//eadaily.com

Хотя прогнозируемый с началом учебного года рост заболеваемости корью не случился, медики напоминают о необходимости вакцинации.

Именно вакцинация является основным средством профилактики кори и обеспечивает защиту от болезни. Учреждения

здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори. Проведение прививок способствовать дальнейшему снижению заболеваемости и стабилизации эпидемической ситуации в регионе.



Всего же с начала года по состоянию на 2 октября в Харьковской области зарегистрирован 4521 больной корью: 3124 взрослых и 1397 детей.



Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% – 3191 человек, еще у 459 больных была только одна прививка.