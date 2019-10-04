Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Специалисты Лабораторного центра сообщили, насколько опасен радиационный фон в Первой столице.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
влажн.:
давл.:
ветер: