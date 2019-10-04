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04.10.2019  19:11   

Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Специалисты Лабораторного центра сообщили, насколько опасен радиационный фон в Первой столице.


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Как сообщает Лабораторный центр, по состоянию на 04 октября 2019 уровень внешнего гамма - излучения составляет 0,10 - 0,14 мкЗв / ч, что не превоышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области  (0,3 мкЗв / ч).
Источник:   Харьковский областной Лабораторный центр
 Тэги:  радиация, фон, харьков
 
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